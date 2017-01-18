20 січня завершується акредитація українських журналістів для висвітлення зимових Олімпійських ігор-2018

Національний олімпійський комітет України нагадує, що 20 січня 2017 року завершується процес акредитації журналістів для висвітлення зимових XXIII Олімпійських ігор-2018 в корейському Пхьончхані.

Відповідно до рішення Міжнародного Олімпійського Комітету, НОК України отримав квоту для акредитації 8 журналістів та 2 фотокореспонденти.

Комісія НОК “Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху” затвердила вимоги для подання заявок на акредитації журналістів.

ВИМОГИ ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

щодо акредитації журналіста для висвітлення

зимових XXIII Олімпійських ігор 2018 року

у корейському Пхьончхані

Термін подання: до 20 січня 2017 року

Форма подання: лист на офіційному бланку видання з підписом керівника та печаткою організації

В листі мають бути відзначені:

- Тираж та територіальне охоплення;

- попередній деталізований план висвітлення Олімпійських ігор (яким чином здійснюватиметься висвітлення змагань, який обсяг матеріалів та яка кількість їх виходів запланована);

- гарантії видання щодо сплати коштів за відрядження журналістів до Пхьончхану та їх перебування протягом Олімпійських ігор (переліт, проживання, харчування тощо);

- кількість необхідних акредитацій;

- прізвище, ім’я та по батькові журналістів, які подаються на акредитацію;

- телефон контактної особи.

Для того, щоб направити Вашу заявку, уважно ознайомтесь з усіма вимогами щодо її оформлення.

В разі невідповідності надісланої заявки встановленим вимогам НОКом України такі звернення не розглядатимуться.

Акредитація журналіста на Олімпійські ігри надає право безкоштовного відвідування всіх змагань (окрім тих, де буде встановлено ліміт Оргкомітетом змагань), прохід до Головного прес-центру та безкоштовне користування мережею Олімпійського транспорту.

Наголошуємо, що сплата за відрядження журналістів на Олімпійські ігри здійснюється за кошти видань.

Ваші заявки необхідно надсилати за адресою:

04071, м . Київ-71, вул. Хорива, 39-41,

Національний олімпійський комітет України

Конт. тел (044) 379-12-89

(прес-служба НОК України)