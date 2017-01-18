У Дніпрі Богдан Нікішин на різдвяні свята «фехтував» флорбольною ключкою

Цими вихідними днями у місті Дніпро пройшли змагання з флорболу, які були організовані спільними зусиллями відділення Національного олімпійського комітету України, обласною спілкою журналістів та обласною федерацією флорболу.

Цей турнір був присвячений новорічним та різдвяним святам, а також старту ювілейного 25-го сезону роботи й існування спортивно-оздоровчого центру журналістів «Тригол». У змаганнях взяли участь 8 колективів.

Передував старту основних змагань товариський поєдинок, в якому зійшлися збірна команда журналістів Дніпропетровської області та збірна відомих людей Дніпра й громадських діячів.

У складі журналістів виблискував, немов на фехтувальній доріжці, дніпровський мушкетер – чемпіон світу з фехтування на шпагах, учасник трьох Олімпіад (Афіни-2004, Пекін-2008 та Ріо-2016), один із лідерів чоловічої збірної України Богдан Нікішин. Навички фехтування суттєво допомогли Богдану у новому для нього виді спорту – флорболі. Він «фехтував» ключкою, наче кожного тижня тренується й грає у флорбол! Це було міцне підсилення рядів профі пера й відеокамери – Нікішин зацементував захист та середину майданчика своєї дружини, а його відмінна фізична готовність надали змогу у високому темпі провести весь поєдинок, без замін.

Це й недивно – попереду у Богдана декілька великих стартів, серед яких етапи Кубку світу, чемпіонат Європи, а на початку літа вінчає цей марафон власне першість світу. Побажаємо йому виступити якнайвдаліше на цих змаганнях та підтвердити статус сильнішого фехтувальника світу.

Перед стартом турніру привітали ігрові колективи начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської ОДА, член виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області Олександр Пшеничников, виконавчий директор відділення НОК України Олександр Дювбаков, голова обласної федерації флорболу Руслан Білошицький та уславлений фехтувальник Богдан Нікішин. Від імені Олімпійської родини Дніпропетровщини, голови відділення Андрія Павелка та його заступника Владислава Штамбурга гості вручили кожній команді-учасниці пам’ятні подарунки та сувеніри. Таким чином, ніхто не залишився без презента на згадку про змагання та свята.



За домовленістю сторін, аби викарбувати в історії ім’я першого переможця, учасники перейшли до пробиття булітів — по три з кожного боку. Але для визначення переможця знадобилось лишень два з них. Спроби Нікішина та Ожогіна були вдалими, а от пробити бодай хоч би раз Дмитра Москаленка ані Руслану Білошицькому, ані Вікторії Дубовиковій не вдалося! Є перша історична перемога! А далі, сподіваємось, до нас приїдуть журналістські формування сусідніх Запорізької, Кировоградської, Полтавської та інших областей. Й подібні змагання серед журналістів стануть вже всеукраїнськими!



Після цього були проведені основні змагання, які пройшли також у напруженій боротьбі. Отримавши по три перемоги, лідерами змагань стали команди «Sky Knights» (Дніпро), «Сумські Ворони» та «Хаскі» (Київ).