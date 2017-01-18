Сергій Бубка провів зустріч з президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком

Сьогодні президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка провів зустріч із президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

В Олімпійському домі керівники спортивних організацій обговорили розвиток нового олімпійського виду спорту – скелелазіння, а також підготовку збірної України зі скелелазіння до Х Всесвітніх ігор 2017 року у Вроцлаві та Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

Зокрема, велику увагу було приділено питанню матеріально-технічного забезпечення, придбанню комплексного універсального обладнання для підготовки українських скелелазів і лідера збірної Даниїла Болдирєва, що може використовуватися для усіх трьох дисциплін, представлених в олімпійській програмі Ігор-2020.



Сергій Бубка та Ілля Шевляк домовились про організацію зустрічі з керівництвом Федерації альпінізму і скелелазіння України, а також спортсменами національної збірної.