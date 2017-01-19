Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з академічного веслування Лондона-2012 Анастасія Коженкова, член Національного олімпійського комітету України, президент Федерації дзюдо Нуруліслам Аркаллаєв.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!