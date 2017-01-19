На Рівненщині триває нагородження переможців обласного конкурсу «Олімпійський куточок-2016»

Для підростаючого покоління теоретичні знання про найпопулярніші види спорту і залучення до багатогранного олімпійського світу є не менш важливим, ніж регулярні тренування і безпосередня участь у спортивних змаганнях. В цьому переконані працівники відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області, котрі разом з представниками комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради другий рік поспіль організовують і проводять обласний конкурс «Олімпійський куточок-2016».

Для підтримки подальшого розвитку олімпійського руху і популяризації серед дітей ідеї здорового способу життя, їм було запропоновано облаштувати у школах «Олімпійські куточки». За підсумками конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів перемогу здобув Володимирецький районний колегіум.

«Олімпійський куточок» цього навчального закладу був справді унікальним, адже розташувався в межах величезного шкільного музею. Долучилися до облаштування куточку не лише діти, а й педагогічний колектив. Для облаштування «Олімпійського куточка» була використана олімпійська література, плакати, символіка та атрибутика, яку надсилає в усі навчальні заклади нашої держави Національний олімпійський комітет України, спортивний інвентар і, звичайно, достойне місце зайняли спортивні відзнаки школи та її найвидатніших спортсменів, котрі навчалися та навчаються тут.



Однак самим лише відзначенням переможця захід не обмежився, а місцеві школярі 4-7 класів отримали можливість сформувати власні команди і взяти участь в зимовому фестивалі здорового способу життя. Справді зимовим його зробили сніжна погода і конкурси на свіжому повітрі, з використанням лиж, санчат, ключок та іншого зимового інвентарю, який так подобається дітям.

У ході заходу учасники наввипередки долали дистанції, гучно підтримували своїх друзів і раділи їх перемогам. В такій атмосфері більшість з них навіть забули про присутність фактору змагання, а просто насолоджувалися можливістю провести час в хорошій компанії за спортивними розвагами. Однак, згідно спортивних традицій, переможців завжди визначають. Після загального підрахунку балів, команди розподілили місця наступним чином: «Чемпіони» здобули перемогу в усіх конкурсах і здійнялися на найвищу сходинку п’єдесталу; зовсім трішки їм поступилися «Переможці»; а третє місце зуміла вибороти команда «Лідер».

Приємною несподіванкою для дітей стала церемонія нагородження, в ході якої школі були вручені цінні призи за перемогу в «Олімпійському куточку», а всі учасники фестивалю отримали сувеніри від організаторів.