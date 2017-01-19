Молодь та ветерани зустрілись за тенісним столом

18 січня в КДЮСШ № 3 міста Кропивницького відбувся традиційний турнір з тенісу настільного серед молоді та дорослих «Матч поколінь».

У змаганнях, організованих відділенням Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області за сприяння відділом фізичної культури та спорту міської ради, взяли участь 24 спортсмени різного віку.

Під час турніру тенісистам-початківцям свою майстерність демонстрували досвідчені спортсмени, переможці й призери чемпіонатів України та всеукраїнських змагань з настільного тенісу серед ветеранів спорту, відомі тренери-викладачі.

У змаганні тенісистів молодшого покоління переміг студент Кіровоградського будівельного коледжу Єгор Акімов. Серед ветеранів спорту перше місце завоював завідувач кафедри фізичного виховання Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету Олександр Редозубов. Срібну медаль виборов чемпіон України серед працівників галузі охорони здоров’я, викладач Кіровоградського базового медичного коледжу імені Є.Й. Мухіна Вадим Кащенко. «Бронза» у пенсіонера, найстаршого учасника змагань Євгена Йолкіна.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами обласного відділення НОК України, медалями відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.