Сергій Бубка обговорив з Олександром Башенком питання підтримки українських велосипедистів

В рамках зустрічі президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком були обговорені першочергові питання підтримки провідних велосипедистів та їх тренерів.

Велику увагу було приділено матеріальному та фінансовому забезпеченню збірної України з велоспорту, залученню спонсорів і партнерів для допомоги лідерам українського велоспорту.

Олександр Башенко подякував Сергію Бубці за постійну підтримку, особливо відзначивши важливість вирішення Олімпійським комітетом питання щодо придбання велосипеду для лідера збірної Любові Басової напередодні Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

У свою чергу, президент НОК запевнив у готовності до продовження ефективної взаємодії з Федерацією велоспорту і повідомив про те, що Національний олімпійський комітет готовий надати патронат Міжнародній багатоденній гонці «Tour of Ukraine».