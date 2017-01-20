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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
20 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує директор Полтавського обласного відділення НОК України Інесса Гетьман.

Олімпійська родина вітає іменинницю зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!

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