Сергій Бубка взяв участь у зустрічі олімпійців з керівництвом Посольства Японії в Україні

Сьогодні президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка взяв участь у церемонії підписання грантових угод програми підтримки культурних проектів «КУСАНОНЕ».

За цією програмою передбачено урядом Японії надання Україні безвідплатної фінансової допомоги на суму 74,470 доларів для Української федерації гімнастики на закупівлю спортивного обладнання для жіночої та чоловічої спортивної гімнастики, а також мікроавтобусу для нашої команди з художньої гімнастики.

На зустрічі були присутні: Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі, третій секретар Посольства Японії в Україні Йошіно Шюнтаро, перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул, віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна, Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, тренери - Геннадій Сартинський та Ірина Блохіна, інші олімпійці та фахівці спортивної галузі.

Під час заходу Сергій Бубка від імені Олімпійської сім'ї України висловив щирі слова вдячності уряду Японії та Надзвичайному та Повноважному Послу Японії в Україні пану Шігекі Сумі за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та гімнастики зокрема.

Він відзначив, що українська школа гімнастики має давні гарні традиції, які були примножені трьома олімпійськими медалями в бразильському Ріо-2016: «золотом» та «сріблом» спортивного гімнаста Олега Верняєва та «бронзою» нашої грації Анни Різатдінової.

Керманич НОК зауважив: «Згідно з Указом Президента України Петра Порошенка 2017 рік оголошено в Україні роком Японії. Впевнений, цей факт ще більше сприятиме плідній співпраці між нашими країнами, в тому числі в спортивній сфері».

Він додав: «Користуючись нагодою, хочу побажати нашим японським колегам гарної підготовки до Олімпійських ігор-2020, які прийматиме Токіо. Як член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, знаю, що японська сторона приклала великі зусилля й під час подачі заявки на проведення Ігор, й зараз - веде ефективну роботу у підготовці до проведення найголовнішого старту чотириріччя. Впевнений, Ігри-2020 будуть проведені на найвищому рівні й стануть справжнім спортивним святом для світової спільноти».