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Сергій Семенов здобуває «бронзу» етапу Кубка світу в Антхольці!
20 Січня 2017 Поділитися
На шостому етапі світового Кубка з біатлону, який триває в італійському Антхольці, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою медаллю.
Автором українського успіху став наш Сергій Семенов. В індивідуальній гонці серед чоловіків він вперше в цьому сезоні посідає місце в трійці переможців.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсмена, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком, побажавши спортивної вдачі та подальших успіхів на міжнародній арені, особливо на чемпіонаті світу, який вже на початку лютого відбудеться в австрійському Хохфільцені.
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