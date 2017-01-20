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Делегація НОК України відвідала Словенію
20 Січня 2017 Поділитися
Делегація Національного олімпійського комітету України у складі виконавчого директора Наталії Коваленко, радника президента Олександра Давиденка та начальника юридичного відділу Дмитра Задорожнього з метою обміну досвідом відвідала Словенію, де провела низку зустрічей з представниками Олімпійського комітету країни.
Серед пріоритетних питань порядку денного розвитку двостороннього співробітництва на рівні національних олімпійських комітетів перебуває питання організації роботи в Україні спортивного арбітражного суду, призначеного для вирішення спорів у спортивній сфері. Оскільки словенська сторона має значний досвід створення та функціонування спортивного арбітражу та налаштована на співпрацю, українська сторона планує використати зазначені можливості для формування в Україні відповідного підґрунтя у вказаній сфері.
В рамках візиту у Любляні делегація НОК зустрілась з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Словенія Михайлом Бродовичем.
В рамках візиту у Любляні делегація НОК зустрілась з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Словенія Михайлом Бродовичем.
Під час зустрічі було обговорено результати успішних переговорів, які були проведені представниками Національного олімпійського комітету України з їхніми колегами з Олімпійського комітету Словенії.