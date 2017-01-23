З нагоди Дня Соборності України відбулася галузева скайп-нарада за участю спортивного активу чотирьох областей

За ініціативи управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації 20 січня з нагоди відзначення Дня Соборності України відбулася міжобласна скайп-нарада за участю керівництва галузевих управлінь та представників спортивного активу Львівської, Івано-Франківської, Донецької, Луганської областей.

На цій нараді, участь в якій від кожної області взяли начальники галузевих управлінь облдержадміністрацій, директори центрів «Спорт для всіх», «Інваспорт», шкіл вищої спортивної майстерності, училищ фізичної культури, відділень НОКу, обласних організацій ФСТ, асоціацій ветеранів спорту та інших, обговорено актуальні поточні питання розвитку фізкультурно-спортивного руху, проаналізовано ключові підсумки 2016 року акцентовано перспективні питання 2017 року тощо.

Керівники галузевих обласних управлінь - Юрій Майборода (Львівська), Володимир Мицик (Донецька), Орест Оклієвич (Івано-Франківська) та Євгенія Ратіхіна (Луганська) торкнулись питань консолідованого заліку для провідних спортсменів, діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, медичного забезпечення спортсменів, організації та проведенні змагань на територіях відповідних областей, збереження тренерських кадрів тощо, але насамперед усі висловили спільне думку територіальної єдності України, взаємопідтримки на усіх рівнях й продовження реальної співпраці фізкультурно-спортивного активу західних та східних областей України в галузі фізичної культури та спорту.

При цьому Юрій Майборода кілька хвилин приділив важливості та значущості Дня Соборності України, Акту Злуки УРН та ЗУНР, історичному Ланцюгу Єдності 1990 року.

На завершення міжобласної скайп-наради усі спільно виконали традиційну українську коляду, яку розпочали івано-франківці.