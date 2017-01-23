10 найкращих юних спортсменів Черкащини отримуватимуть стипендію

В Черкаському районі започаткували стипендії спортсменам. Цього року десять кращих і найбільш перспективних отримуватимуть щомісячні стипендії у розмірі 500 грн.

«Такі стипендії для молодих перспективних спортсменів району будуть виплачуватися у нас вперше. Її отримуватимуть діти 2003-2005 року народження, які лише розпочинають спортивну кар’єру, але вже досягли вагомих результатів», — зазначає начальник відділу сім’ї, молоді та спорту Сергій Бовт.

Першими стипендіатами стали:

1. Ковтун Ілля – с. Свидівок (спортивна гімнастика)

2. Вітряк Віктор – с. Вергуни (кікбоксинг)

3. Запорожець Олександр – с. Вергуни (кікбоксинг)

4. Короп Руслан- с. Сагунівка (дзюдо)

5. Оскаленко Денис – с. Худяки (дзюдо)

6. Зайченко Олексій – с. Худяки (дзюдо)

7. Атамась Анастасія – с. Сагунівка (дзюдо)

8. Хворосян Анастасія – с. Сагунівка (спортивне орієнтування)

9. Пащина Роман – с. Сагунівка (спортивне орієнтування)

10. В’юник Каріна – с. Сагунівка (спортивне орієнтування)

Стипендія перспективним спортсменам Черкаського району запроваджується з метою подальшого вдосконалення спорту вищих досягнень, розвитку пріоритетних видів спорту, створення сприятливих умов для підготовки спортсменів району до участі у чемпіонатах України, Європи та світу, стимулювання та соціального захисту спортсменів області.