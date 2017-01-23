Кубок Поділля відкрив легкоатлетичний сезон на Вінниччині

22-й міжобласний Кубок Поділля, який 20-21 січня пройшов у манежі «Колос», по традиції відкрив легкоатлетичний сезон на Вінниччині.

Саме у таких змаганнях здобували перші важливі перемоги і ставили рекорди Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, призерка Юнацької Олімпіади Джойс Коба, учасник Ігор Михайло Книш та інші відомі спортсмени.

Стартували 330 легкоатлетів 2000 – 2001 р.н. із Вінницької і Хмельницької областей. Організаторами змагань виступили спортуправління Вінницької ОДА, обласна організація ФСТ «Колос», відділення НОК України у Вінницькій області, обласна федерація легкої атлетики і обласна СДЮСШОР з легкої атлетики.

«Кубок Поділля було започатковано 1996 року. Це гарний старт легкоатлетичного сезону. Рекорд на цих змаганнях встановлювала заслужений майстер спорту Наталя Добринська. А майстер спорту міжнародного класу Джойс Коба побила три рекорди Кубку Поділля на різних дистанціях», – сказала головний суддя Кубку Алла Гарницька.

На урочистому нагородженні були присутні голова обласної організації ФСТ «Колос» Сергій Татусяк, відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Тетяна Шмаль, інші спортивні організатори, учасники Олімпіад (з легкої атлетики) Михайло Книш і Олена Яновська, яка вручила оригінальний Кубок у вигляді шиповки перспективній вінницькій стрибунці Олені Жмур.

Загалом було розіграно 72 комплекти нагород у 18 видах легкої атлетики (окрім багатоборства і спортивної ходьби). Спеціальні Кубки були вручені трьом учасникам, які показали найвищі результати. Це вихованці Вінницької СДЮСШОР з легкої атлетики Олена Жмур (стрибнула у висоту на 179 см), Петро Петрук (стрибнув у довжину на 6,15 см) і переможець Кубку Поділля з бігу на 800 і 1500 метрів Андрій Краковецький (МДЮСШ № 1)

Найбільшою зірочкою серед них є 15-річна стрибунка у висоту Олена Жмур. Справа в тому, що ця дівчина – не лише дворазова рекордсменка України, переможниця всеукраїнських і міжнародних турнірів, але й демонструє найвищі у світі результати (у своїй віковій категорії).