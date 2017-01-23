Черкаси приймали «Новорічні старти» з плавання

19-20 січня в Черкасах на базі НВК «Фотоприлад» відбувся фізкультурно-оздоровчий захід серед молоді з плавання «Новорічні старти».

У ньому брали участь 150 спортсменів у різних вікових категоріях, які змагалися на дистанціях 25 й 50 метрів вільним стилем та на спині.

Учасників особисто прийшли привітати, підтримати та побажати перемог відповідальний секретар відділення НОК України у Черкаській області Іван Урста, директор обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Волошин, заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії Сергій Каданцев.

Переможці та призери спортивного заходу були нагороджені медалями та грамотами КЗ ОЦФЗН «Спорт для всіх», ФСТ «Спартак» й подарунками відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.