«Олімпійська книга» на факультеті фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка

Всеукраїнська акція Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» завітала до Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

За сприяння обласного осередку Олімпійської академії України першим заступником голови відділення НОК України у Тернопільській області Віталієм Ігнатенком з метою науково-методичного забезпечення кафедр факультету фізичного виховання передано більше 200 номерів журналу «Олімпійська арена» за 2000-2016 роки.

Дане видання є офіційним інформаційним джерелом Національного олімпійського комітету України.

Завідувач кафедри фізичного виховання доцент Андрій Огнистий подякував за подарунок та висловив надію, що збірка журналів поповнить бібліотечки кафедр і стане у нагоді при підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту.