«Олімпійська книга» на факультеті фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка

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Всеукраїнська акція Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» завітала до Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
За сприяння обласного осередку Олімпійської академії України першим заступником голови відділення НОК України у Тернопільській області Віталієм Ігнатенком з метою науково-методичного забезпечення кафедр факультету фізичного виховання передано більше 200 номерів журналу «Олімпійська арена» за 2000-2016 роки.
Дане видання є офіційним інформаційним джерелом Національного олімпійського комітету України.
Завідувач кафедри фізичного виховання доцент Андрій Огнистий подякував за подарунок та висловив надію, що збірка журналів поповнить бібліотечки кафедр і стане у нагоді при підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту.