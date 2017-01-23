Футболісти Вінницької спортшколи Блохіна-Бєланова домінували на меморіалі Олега Серьогіна

20-22 січня у Вінниці на стадіоні школи № 35 відбулася відкрита юнацька першість області з футболу пам’яті Олега Серьогіна.

Це був 15-й меморіал відомого футболіста «Ниви» і гарного тренера.

«Олег Серьогін був чудовою людиною і педагогом. Серед його вихованців – член національної збірної України з футболу Сергій Нагорняк. Такими турнірами ми згадуємо людей, які зробили великий внесок у розвиток дитячо-юнацького футболу. І водночас за їх допомогою виховуємо молоде покоління», – сказав тренер-методист Вінницької обласної ДЮСШ Блохіна-Бєланова Іван Подзігун.

Змагання організували спільними зусиллями обласна федерація футболу, спортуправління ОДА, відділення НОК України у Вінницькій області, депутата Вінницької міської ради Юрія Максименка (займався футболом у Олега Серьогіна), фірма «Utmost» та ОДЮСШ Блохіна-Бєланова

На старт вийшли вісім команд юнаків 2000-2001 р.н. з Бердичева (Житомирська область), Жмеринки і Луки-Мелешківської (Вінницька область) та міста над Бугом.

Після групових етапів до фіналу вийшли дві команди ОДЮСШ Блохіна-Бєланова – 2000 р.н. (тренери – Олексій Рябцев і Сергій Заєць) і 2001 р.н (тренери – Валерій Базалицький і Олександр Бессараб). Гра була приблизно рівною, але в другому таймі старшим за віком вдалося вирвати перемогу – 5:4. Третє місце посіла команда «Прем’єр-Нива» 2001 р.н. (тренер – Юрій Козачук), яка у матчі за бронзу здолала учасника чемпіонату Вінницького району команду Луки-Мелешківської – 5:3.

«Всі призери грають у вищій лізі Дитячо-юнацької футбольної ліги України, тому їх успіх є закономірним. Меморіал мав статус стартового етапу підготовки до другого кола цих змагань», – зазначив директор ОДЮСШ Блохіна-Бєланова Ігор Коваль.

Команди-призери отримали Кубки і грамотами. Кращі гравці й тренери були нагороджені цінними призами.