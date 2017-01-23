В Черкасах змагалися лижники-любителі

Змагання з лижних гонок «Лижня-2017» відбулися в Черкасах.

Приймав спортсменів Центральний стадіон.

Найспритніших та найвправніших визначали серед 30 лижників-любителів, які виявили бажання позмагатися.

Участь взяли як чоловіки, так і жінки. Лижники мали пройти дистанцію 3 км для жінок та 5 км для чоловіків.

Переможці отримали медалі, дипломи, кубки та подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

