Олімпійська родина вітає з Днем народження Жана Беленюка!

Сьогодні свій День народження святкує срібний призер Олімпійських ігор-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Вже не один рік, досягаючи все нових й нових спортивних вершин, Ви впевнено входите до когорти найсильніших борців-класиків не тільки в Україні, а й в усьому світі.

В Ріо-2016 Ви зробили справжній подарунок вболівальникам спорту та всій країні, поповнивши скарбничку української збірної олімпійською нагородою.

Віримо, що Вам вистачить сил та наснаги, цілеспрямованності та впевненості в себе для нових визначних досягнень на шляху до олімпійського Токіо-2020.

Щиро зичимо міцного здоров'я та завзяття!

Миру, добра, благополуччя та нових перемог!