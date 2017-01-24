Олімпійська родина вітає з Днем народження Жана Беленюка!

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Сьогодні свій День народження святкує срібний призер Олімпійських ігор-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!
Вже не один рік, досягаючи все нових й нових спортивних вершин, Ви впевнено входите до когорти найсильніших борців-класиків не тільки в Україні, а й в усьому світі.
В Ріо-2016 Ви зробили справжній подарунок вболівальникам спорту та всій країні, поповнивши скарбничку української збірної олімпійською нагородою.
Віримо, що Вам вистачить сил та наснаги, цілеспрямованності та впевненості в себе для нових визначних досягнень на шляху до олімпійського Токіо-2020.
Щиро зичимо міцного здоров'я та завзяття!
Миру, добра, благополуччя та нових перемог!