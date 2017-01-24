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Олімпійська родина Закарпаття привітала Семена Демідова з Днем народження
24 Січня 2017 Поділитися
Цієї суботи 21 січня Семен Демідов – багаторазовий призер чемпіонатів СССР та України з легкої атлетики (біг на 100 метрів), майстер спорту СССР відзначив своє 70-ти річчя.
У зв’язку з цією подією голова відділення НОК України у Закарпатської області Іван Риляк разом з членами виконкому Михайлом Молнаром, Анатолієм Плехановим та стипендіатом Національного олімпійського комітету Оксаною Пехньо привітали ветерана олімпійського руху й висловили вдячність за активну участь й пропаганду здорового способу життя, олімпійських ідей та цінностей, розвиток спорту в Закарпатській області.
Семне Демідов був нагороджений подякою та пам’ятною медаллю НОК України.
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