Олімпійська родина Закарпаття привітала Семена Демідова з Днем народження

Цієї суботи 21 січня Семен Демідов – багаторазовий призер чемпіонатів СССР та України з легкої атлетики (біг на 100 метрів), майстер спорту СССР відзначив своє 70-ти річчя.

У зв’язку з цією подією голова відділення НОК України у Закарпатської області Іван Риляк разом з членами виконкому Михайлом Молнаром, Анатолієм Плехановим та стипендіатом Національного олімпійського комітету Оксаною Пехньо привітали ветерана олімпійського руху й висловили вдячність за активну участь й пропаганду здорового способу життя, олімпійських ідей та цінностей, розвиток спорту в Закарпатській області.

Семне Демідов був нагороджений подякою та пам’ятною медаллю НОК України.