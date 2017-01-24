Командні обласні легкоатлетичні змагання відбулися в Черкасах

Днями в Черкасах відбувся відкритий командний чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики в приміщенні.

Змагання організували в спортивному комплексі «Манеж».

Участь у них взяли представники шести міст Черкащини та трьох міст Кіровоградщини.

211 спортсменів змагалися у трьох вікових категоріях з бігу на 60 м , 60 м з/б, 200 м , 400 м , 800 м , 1500 м , 3000 м , 2000 м , бігу з перешкодами, с/х 3 км , стрибків у довжину, стрибків у висоту, з потрійного стрибка та штовхання ядра.

У командній першості серед міст чемпіонами стали легкоатлети Черкас – 6767 очок, другими – представники Ватутіне – 1314 очок, а третіми – спортсмени Сміли – 1123 очка.

В групі серед районів 1 місце посіла команда Корсунь-Шевченківського району – 4066 очок, 2 місце – Звенигородського району – 3096 очок, 3 місце – Городищенського район – 3245 очок.

