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Командні обласні легкоатлетичні змагання відбулися в Черкасах
24 Січня 2017 Поділитися
Командні обласні легкоатлетичні змагання відбулися в Черкасах

Днями в Черкасах відбувся відкритий командний чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики в приміщенні.

Змагання організували в спортивному комплексі «Манеж».

Участь у них взяли представники шести міст Черкащини та трьох міст Кіровоградщини.

211 спортсменів змагалися у трьох вікових категоріях з бігу на 60 м, 60 м з/б, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м, бігу з перешкодами, с/х 3 км, стрибків у довжину, стрибків у висоту, з потрійного стрибка та штовхання ядра.

У командній першості серед міст чемпіонами стали легкоатлети Черкас – 6767 очок, другими – представники Ватутіне – 1314 очок, а третіми – спортсмени Сміли – 1123 очка.

В групі серед районів 1 місце посіла команда Корсунь-Шевченківського району – 4066 очок, 2 місце – Звенигородського району – 3096 очок, 3 місце – Городищенського район – 3245 очок.
 

 

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