Командні обласні легкоатлетичні змагання відбулися в Черкасах

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Днями в Черкасах відбувся відкритий командний чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики в приміщенні.
Змагання організували в спортивному комплексі «Манеж».
Участь у них взяли представники шести міст Черкащини та трьох міст Кіровоградщини.
211 спортсменів змагалися у трьох вікових категоріях з бігу на
У командній першості серед міст чемпіонами стали легкоатлети Черкас – 6767 очок, другими – представники Ватутіне – 1314 очок, а третіми – спортсмени Сміли – 1123 очка.
В групі серед районів 1 місце посіла команда Корсунь-Шевченківського району – 4066 очок, 2 місце – Звенигородського району – 3096 очок, 3 місце – Городищенського район – 3245 очок.