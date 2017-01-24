Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій ювілей святкує відома спортивна журналістка Людмила Радченко.

Людмила Миколаївна все своє життя присвятила Його Величності Спорту.

Людмила Радченко – фіналістка Олімпійських ігор 1960 року в Римі з легкої атлетики в стрибках у довжину (5 місце), а спортивній журналістиці віддала близько 50 років, продовжуючи працювати й зараз.

Олімпійська родина та особисто президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вітає іменинницю зі святом!

Щиро зичимо міцного здоров'я і олімпійського довголіття!

Бажаємо завжди відчувати надійний родинний тил, міцне плече друзів і розуміння оточуючих!

Миру, добра та злагоди!