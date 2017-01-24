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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
24 Січня 2017 Поділитися
Сьогодні свій ювілей святкує відома спортивна журналістка Людмила Радченко.
Людмила Миколаївна все своє життя присвятила Його Величності Спорту.
Людмила Радченко – фіналістка Олімпійських ігор 1960 року в Римі з легкої атлетики в стрибках у довжину (5 місце), а спортивній журналістиці віддала близько 50 років, продовжуючи працювати й зараз.
Олімпійська родина та особисто президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вітає іменинницю зі святом!
Щиро зичимо міцного здоров'я і олімпійського довголіття!
Бажаємо завжди відчувати надійний родинний тил, міцне плече друзів і розуміння оточуючих!
Миру, добра та злагоди!
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