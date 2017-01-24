Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження!
Олімпійська родина вітає з Днем народження!
24 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій ювілей святкує відома спортивна журналістка Людмила Радченко.

Людмила Миколаївна все своє життя присвятила Його Величності Спорту.

Людмила Радченко – фіналістка Олімпійських ігор 1960 року в Римі з легкої атлетики в стрибках у довжину (5 місце), а спортивній журналістиці віддала близько 50 років, продовжуючи працювати й зараз.

Олімпійська родина та особисто президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вітає іменинницю зі святом!

Щиро зичимо міцного здоров'я і олімпійського довголіття!

Бажаємо завжди відчувати надійний родинний тил, міцне плече друзів і розуміння оточуючих!

Миру, добра та злагоди!

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
OlympicLab
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 018
Дьор-2017 0180
Pyeongchang-2018 0381
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в