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Комісія ЗМІ визначилась із планом роботи на рік та оголосила про продовження творчих конкурсів
24 Січня 2017 Поділитися
Комісія ЗМІ визначилась із планом роботи на рік та оголосила про продовження творчих конкурсів

Комісія Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» на першому в 2017 року засіданні затвердила план роботи на поточний рік, ухваливши, зокрема, рішення про продовження Всеукраїнських конкурсів серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» та конкурсу на кращу спортивну фотографію.

Разом з тим, присутні детально розглянули отримані НОКом заявки від засобів масової акредитації України для висвітлення ХХІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в корейському Пхьончхані та затвердили їх попередній розподіл.

Під час засідання, яке відбулося за участю президента НОК України Сергія Бубки й під головуванням Олега Волкова, з ювілеєм тепло привітали видатну спортивну журналістку, фіналістку Олімпійських ігор 1960 року в Римі зі стрибків у довжину Людмилу Радченко. 
 

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