Комісія ЗМІ визначилась із планом роботи на рік та оголосила про продовження творчих конкурсів

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Комісія Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» на першому в 2017 року засіданні затвердила план роботи на поточний рік, ухваливши, зокрема, рішення про продовження Всеукраїнських конкурсів серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» та конкурсу на кращу спортивну фотографію.
Разом з тим, присутні детально розглянули отримані НОКом заявки від засобів масової акредитації України для висвітлення ХХІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в корейському Пхьончхані та затвердили їх попередній розподіл.
Під час засідання, яке відбулося за участю президента НОК України Сергія Бубки й під головуванням Олега Волкова, з ювілеєм тепло привітали видатну спортивну журналістку, фіналістку Олімпійських ігор 1960 року в Римі зі стрибків у довжину Людмилу Радченко.