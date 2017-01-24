Комісія ЗМІ визначилась із планом роботи на рік та оголосила про продовження творчих конкурсів

Комісія Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» на першому в 2017 року засіданні затвердила план роботи на поточний рік, ухваливши, зокрема, рішення про продовження Всеукраїнських конкурсів серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» та конкурсу на кращу спортивну фотографію.

Разом з тим, присутні детально розглянули отримані НОКом заявки від засобів масової акредитації України для висвітлення ХХІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в корейському Пхьончхані та затвердили їх попередній розподіл.

Під час засідання, яке відбулося за участю президента НОК України Сергія Бубки й під головуванням Олега Волкова, з ювілеєм тепло привітали видатну спортивну журналістку, фіналістку Олімпійських ігор 1960 року в Римі зі стрибків у довжину Людмилу Радченко.

