Сергій Бубка обговорив з українськими скелелазами підготовку до олімпійського Токіо

Сьогодні в Олімпійському домі відбулася зустріч президента НОК України Сергія Бубки з чемпіоном та рекордсменом світу зі скелелазіння Даниїлом Болдирєвим, президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України Валентином Симоненком, віце-президентом ФАСУ Артуром Печієм і президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Керманич НОК привітав представників скелелазіння з історичною подією – включенням цього виду спорту в програму Ігор ХХХІІ Олімпіади, які відбудуться в Токіо (Японія) в 2020 році.

Нагадаємо, це рішення було прийняте в серпні на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету в бразильському Ріо-де-Жанейро, а у грудні було підтримано на Генеральній Асамблеї НОК України.

«Переконаний, що такий цікавий та популярний вид спорту як скелелазіння, що має гарні традиції в нашій країні, заслужив місце в олімпійській програмі. Всі ми знаємо про успіхи нашого майстра скелелазіння Даниїла Болдирєва, який вже не один рік входить до когорти найсильніших у своєму виді спорту. На рахунку Даниїла медалі чемпіонатів світу, в тому числі «золото», нагороди етапів Кубка світу, чемпіонатів Європи», - сказав Сергій Бубка.

Він відзначив, що сьогодні всі зусилля спрямовані на підготовку до Токіо-2020, а також до Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Буенос-Айресі, де в програмі змагань буде представлено скелелазіння.

Сергій Бубка запевнив у готовності надати максимальну підтримку від НОК. «Як повноправні члени Національного олімпійського комітету Федерація альпінізму і скелелазіння буде інтегрована у всі програми підтримки, які здійснює НОК: це і отримання адміністративного гранту, допомоги за рейтингом. Ми готові розглянути персональну підтримку для Даниїла Болдирєва у формі стипендії НОК і в рамках програми допомоги спортсменам-переселенцям для оренди житла в Одесі», - підкреслив президент НОК.

Головний олімпієць країни подякував за плідну співпрацю Іллі Шевляку. Він також висловив щирі слова вдячності керівництву Федерації альпінізму і скелелазіння України – Валентину Симоненку та Артуру Печію за вагомий внесок у розвиток цього прекрасного виду спорту.

«Підтримка національних федерацій – одне із стратегічних напрямів в діяльності НОК, тому ми раді та готові до тісної співпраці та ефективної спільної роботи», - додав головний олімпієць країни.

Співрозмовники також обговорили питання подальшого розвитку скелелазіння та шляхи ефективної співпраці організацій.

Валентин Симоненко подякував Національному олімпійському комітету за добре відношення і окреслив головні проблемні питання. «Скелелазіння вийшло на новий, олімпійський рівень. У нас є дуже сильні спортсмени, маємо непогані перспективи. Разом з тим, вкрай важливо вирішити питання формування дієздатного складу штатної збірної, в тому числі висококваліфікованих тренерських кадрів, лікарів, масажистів, психологів, технічного персоналу. Стратегічним є питання будівництва в Україні сертифікованого комплексного стенду для всіх трьох дисциплін скелелазіння та створення на базі комплексу в Одесі олімпійської бази підготовки для збірної України зі скелелазіння», - відзначив президент федерації.

«Ми вдячні НОК та Сергію Бубці за цю теплу зустріч. Вирішення питань, які ми обговорюємо, дозволить не лише гідно підготуватись збірній до Х Всесвітніх ігор 2017 року у Вроцлаві, Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Буенос-Айресі та Олімпійських ігор-2020 у Токіо, а й сприятиме розвитку альпінізму і скелелазіння в цілому», - відзначив Ілля Шевляк.

За словами Даниїла Болдирєва, він мотивований на високий результат у Токіо: «Планується, що кваліфікаційний олімпійський відбір буде дуже складним. В березні цього року будуть затверджені умови для здобуття ліцензії», - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше в Олімпійському домі Сергій Бубка проводив подібну зустріч з українськими каратистами, які також готуються до Олімпійських ігор в Токіо.

