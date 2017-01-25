Сергій Бубка взяв участь в урочистих проводах збірної України на Всесвітню зимову Універсіаду

24 січня в столичному аеропорту «Бориспіль» відбулися урочисті проводи студентської збірної команди України на Всесвітню зимову Універсіаду, яка стартує 29 січня в казахстанському місті Алмати.

Україну на студентському форумі представлятиме 61 спортсмен в 10 з 12 видів спорту.

Побажати успіхів нашим спортсменам на престижних змаганнях прибули президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, керівник офіційної делегації збірної команди України Вадим Стеценко, президент Спортивної студентської спілки України Василь Кремінь. Вони щиро і сердечно, по-батьківські привітали спортивну студентську молодь, яка вже за кілька днів розпочне нелегку боротьбу за спортивну честь Української держави.

Володимир Ковтунець оголосив вітального листа Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який, зокрема, побажав спортсменам успішно виконати почесну місію – гідно представити Україну на такому престижному планетарному спортивному форумі. У них вірить вся Україна і бажає вдалих стартів і стрімких фінішів на важких трасах Універсіади-2017. Крім того, Володимир Ковтунець передав щиросердні вітання від освітянського міністра Лілії Гриневич, яка з великою повагою і надією передає найкращим представникам студентського спорту вітання і бажає нових спортивних подвигів на Універсіаді в далекому Казахстані.

Головний олімпієць країни Сергій Бубка, бажаючи успіхів, наголосив на важливості бути впевненими у власних силах: «Звичайно буде непросто. Але суперники також хвилюються. Тому ваше головне завдання – перебороти в першу чергу себе, а потім вже і суперників буде легше обігравати». Президент НОК також висловив надію, що нинішні учасники зимової Універсіади-2017 зможуть вибороти високе право представляти Україну вже на наступних зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані: «Вам під силу продовжити славні спортивні традиції і гордо підняти синьо-жовтий стяг на нових олімпійських стартах», - наголосив Сергій Бубка.



«Ми горді за кожного з вас. Ви вже стали взірцем, прикладом і поштовхом для багатьох юних українців, усього розвитку шкільного і студентського спорту. Уперед, по медалі», - зазначив Василь Кремінь та під оплески спортсменів, тренерів і вболівальників передав Державний прапор України прапороносцю студентської збірної команди біатлоністу Антону Мигді (вихованцю Львівського державного університету фізичної культури).

За словами керівника офіційної делегації збірної команди України Вадима Стеценка, українська студентська команда вирушає до Алмати, щоб у чесній і безкомпромісній боротьбі помірятися силами, спритністю, витривалістю зі спортсменами з майже 60-ти країн світу. Для цього у наших хлопців і дівчат достатньо фаховості, міцності духу і сили волі до перемоги. Ми пам’ятаємо – за нами вся Україна – від Донбасу до Карпат, від Полісся до Криму – буде разом з нами! А це додасть нам сили і терпіння у боротьбі за медалі Універсіади!

Після завершення урочистої частини проводів студентська молодь активно атакувала своїх кумирів для фотосесії. А вже за кілька хвилин розпочалася реєстрація квитків і багажу на рейс до столиці Універсіади-2017 – Алмати.

Щасливої дороги! Вдалих стартів і стрімких фінішів!