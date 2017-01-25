У Кропивницькому відзначили 5-річчя клубу велолюбителів

22 січня клуб велолюбителів «Там-Де-Ми» у Кропивницькому урочисто відзначив 5 років своєї офіційної діяльності.

Під керівництвом справжнього фаната велоспорту та вело туризму Сергія Ларшина клуб ні на день не зупиняється у своєму розвитку, генеруючи все нові цікаві ідеї активного відпочинку на двоколісному транспортному засобі.

Протягом всіх цих років вело клуб «Там-Де-Ми» є надійним партнером відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області. За його ініціативи та сприяння обласного осередку НОК вперше пройшли такі заходи як зимова гонка крос-кантрі, дитячі перегони «Роверок», весняний парад велосипедистів, відомий як «Велодень», змагання «Вело-Фото-Квест Flash-Cross». Регулярно організовуються вело походи, вело подорожі на малі та середні дистанції для новачків, забезпечується робота вело школи.

Під час урочистих заходів привітати з 5-річчям вело клубу його учасників прийшли: начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради, член виконкому відділення НОК України в Кіровоградській області Сергій Колодяжний, перший заступник голови відділення, член НОК України Олександр Симоненко, головний спеціаліст відділення Микола Аношкін.

Почесні гості нагородили найактивніших велолюбителів відзнаками відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і обласного відділення НОК, а також вручили спортивні сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

