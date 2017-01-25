Україна прийматиме чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків

Влітку 2017 року Харків стане містом-господарем європейської першості з боксу, яка триватиме з 14 по 26 червня. Це рішення було прийняте за підсумками голосування Виконкому Європейської Конфедерації боксу.

Цей чемпіонат Європи стане найбільшою та без перебільшення історичною боксерською подією, яка проходила в Україні. Нашій країні вже довіряли право проведення чемпіонату світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, чемпіонат Європи серед жінок та чемпіонат Європи з боксу серед юніорів.

«Українська школа боксу славиться своїми чудовими традиціями. Ми всі пам'ятаємо яскраві здобутки таких уславлених олімпійців як Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та багатьох інщих», - сказав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Головний олімпієць додав: «НОК України підтримував ініціативу проведення чемпіонату Європи в нашій країні, тому ми дуже раді, що цей турнір відбудеться в українському місті. Подібні заходи дуже важливі, адже вони відіграють величезну роль в популяризації вітчизняного спорту та боксу зокрема».

«Безперечно ця подія стане для нашої країни історичною, тому ми маємо зробити все від нас можливе, щоб в черговий раз показати те, як ми можемо та вміємо організовувати змагання такого високого рівня», - сказав президент Федерації боксі України Володимир Продивус.

Віце-президент Федерації боксу України Дмитро Шенцев відзначив: «Харків вже неодноразово демонстрував, що наше місто готово до проведення змагань найвищого рівня і я задоволений, що нам в черговий раз надали таке право».

«Приймати цьогорічний чемпіонат Європи по боксу - це велика честь для Харкова, але честь заслужена. Наше місто повністю готове до змагань будь-якого рівня, що не раз було підтверджено успішним проведенням багатьох інших престижних стартів», - сказав президент Федерації боксу Харківської області Євген Мураєв.

Відзначимо, цьогорічна континентальна першість стане кваліфікаційним етапом відбору на чемпіонат світу-2017 в Гамбурзі (Німеччина).