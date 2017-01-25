В Олімпійському домі вшанували найкращих журналістів та фотографів України

Сьогодні, 25 січня, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та голова Комісії НОК України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» Олег Волков нагородили переможців ХVI Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» та Х ювілейного Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії.

Відзначимо, з кожним роком ці конкурси НОК набирають неабияку популярність. Цьогоріч на участь у конкурсі серед найкращих журналістів були надіслані роботи 87 представників ЗМІ з 23 регіонів України.

Нагадаємо, що конкурс проводився в два етапи: під час першого обласні відділення НОК визначали лауреатів в регіонах та направили роботи переможців обласних конкурсів на Всеукраїнський. Під час другого етапу відбувався фаховий і глибокий розгляд поданих матеріалів Комісією НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», за підсумками якого й визначені переможці.

На розгляд професійного журі для визначення найкращої фотографії надійшло понад 300 робіт від 54 авторів з 19 регіонів України. Учасники надсилали свої світлини у трьох номінаціях: професіонали, фотографи-аматори та діти (до 16 років).

«2016-ий, Олімпійський рік був багатий на спортивні події. Незважаючи на непрості часи для нашої країни та попри усі труднощі українські спортсмени продовжили прославляти Україну на міжнародній арені. Дуже приємно, що на Олімпійських іграх в Ріо завдяки своїй ефективній роботі засоби масової інформації вчергове відіграли важливу роль у популяризації спорту, вихованні здорової нації», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Від імені Олімпійської родини України головний олімпієць країни висловив велику вдячність кожному з переможців конкурсів за їхній професіоналізм, відданість улюбленій справі, служіння олімпійському руху країни та популяризації Олімпійських ігор.

У свою чергу, Олег Волков наголосив: «За підсумками нашого аналізу, обговорення відзначив би особливо представників Вінницької, Львівської, Полтавської областей та міста Києва. Приємно, що в час швидкого розвитку цифрових технологій значно збільшилась кількість і якість матеріалів про спорт в електронних ЗМІ – гарні спортивні Інтернет-ресурси. Радує, що в регіонах виходять в ефір телевізійні і радіо програми спортивного спрямування, а також все більше з'являється чудових робіт наших фотографів».

Він також відзначив, що вже відбулося засідання Комісії, на якому затверджено положення нових конкурсів на 2017 рік.

«На засіданні ми проаналізували всі позитивні моменти, певні недоліки в проведенні конкурсів і врахували їх під час розробки й затвердження нових положень про ці конкурси. Серед нововведень – відзначатимемо 3 найкращі регіони за найкраще представлення і участь в конкурсі», - додав Олег Волков.

Під час вітального слова Сергій Бубка також відзначив, що 2017 рік стане основним етапом відбору до Олімпійських ігор-2018.

«Він ще більше наблизить нас до найголовнішого зимового старту чотириріччя в корейському Пхьончхані. Тож, хочу побажати нашим представникам зимових видів спорту спортивної вдачі та вдалих виступів на шляху до Ігор-2018!», - сказав головний олімпієць країни.



ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ

ХVІ Всеукраїнського конкурсу

серед спортивних журналістів

Найкраща громадсько-політична газета (відділ спорту):

1. «Високий Замок» (м. Львів)

2. «Сільські вісті» (м. Київ)

3. «Телеекспрес» (м. Горішні Плавні, Полтавська область)

Найкраща спортивна газета:

1. «Николаевские новости. Спорт» (м. Миколаїв)

2. «Спортревю New» (м. Кропивницький),

3. «Спортивна Вінниччина» (м. Вінниця)

Найкращий спортивний журнал:

1. «Олімпійська арена» (м. Київ)

Найкраща циклічна спортивна телепрограма:

1. «День. Спорт» (Телеканал TV5, м. Запоріжжя)

2. «Дорога до Ріо» («UA: Перший», м. Київ)

3. «Oвертайм» (ТРК «Вінтера», м. Вінниця)

Найкраща циклічна спортивна радіопрограма:

1. «Історія рекордів», «Центр подій» («Бізнес Радіо Груп», м. Київ)

2. «Погляд» (м. Козятин, Вінницька область)

3. «Sportlife» («Місто над Бугом», м. Вінниця)

Найкраще електронне видання (відділ спорту):

1. Спорт Bigmir)net (м. Київ)

2. Сайт «20 хвилин» vn.20minut.ua (м. Вінниця)

3. Чемпіон http://champion.cherkassy.ua (м. Черкаси)

Найкращі спортивні журналісти:

1. Василь Гаджега (м. Ужгород)

2. Іван Лозовський («Вінниччина Олімпійська», м. Вінниця),

2. Олеся Трофимова («UA: Перший», м. Київ)

3. Віктор Флентін («Подільські Вісті», «Проскурів», м. Хмельницький)

За відданість олімпійському руху:

Аркадій Рибак (м. Одеса),

Микола Бочек (м. Київ),

Едуард Кисельов (м. Маріуполь, Донецька область)

Дебют в спортивній журналістиці:

1. Ігор Ізотов (НТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава», м. Полтава)

2. Творчий колектив проекту «Жорстка Атлетика» (Інтернет-радіо «Радіо СПОРТ», м. Київ)

3. Алла Васьковська («Вечір у Львові», філія Національної телекомпанії України у Львівській регіональній дирекції, м. Львів)

Найкращий спортивний оператор:

1. Світлана Коваль («UA: Перший», м. Київ)

2. Олексій Рапіта (філія Національної телекомпанії України Львівської регіональної дирекції, м. Львів)

3. Олег Кураш (Філія НТУ «Черкаська регіональна дирекція», м. Черкаси)

За найкраще висвітлення участі українських спортсменів в Іграх XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро:

1. «Укрінформ» (м. Київ)

2. Анатолій Білоножко («Николаевские новости», м. Миколаїв)

3. Юрій Ілючек («Спортревю New», м. Кропивницький)

За висвітлення ролі жінок в спорті:

1. Юлія Логвиненко (Філія НТКУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава», м. Полтава)

ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ

X Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії

Фотографи-професіонали:

1 місце – Черкасов Анатолій (Дніпро)

2 місце – Кошмал Віктор (Чернігів)

3 місце – Слободянюк Володимир (Вінниця)

Фотографи-аматори:

1 місце – Флентін Віктор (Хмельницький)

2 місце – Качківський Іван (Вінниця)

3 місце – Коваленко Катерина (Черкаси)

3 місце – Бьянкі Анастасія (Чернігів)

Діти (до 16 років):

1 місце – Кабаєва Софія (15 років, Узин, Київська область)

2 місце – Мазур Даніїл (11 років, Хмельницький)

3 місце – Кравченко Сергій (7 років, Київ)