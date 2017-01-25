Анастасія Меркушина здобуває «бронзу» чемпіонату Європи з біатлону!

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Сьогодні в польському місті Душники-Здруй стартувала європейська першість з біатлону, яка триватиме до 29 січня.
В перший день спортсмени розіграли медалі в індивідуальних гонках.
У змаганнях серед жінок у трійку найсильніших увійшла Анастасія Меркушина. Українка з результатом +1:05.0 виборола бронзову медаль.
Відзначимо, післязавтра біатлоністи боротимуться за нагороди у спринті у чоловіків та жінок.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Настю, її особистих наставників-батьків, тренерський склад збірної України на Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком з чудовим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та подальших успіхів в Польщі.