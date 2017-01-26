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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
26 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України Михайло Мельник.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний життєвий досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у Вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!

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