Вшановано найкращих спортсменів Львівщини

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25 січня 2017 року у Львівській облдержадміністрації за участю заступника голови-керівника апарату Маріанни Вільшинської відбулося традиційне щомісячне відзначення найкращих спортсменів Львівщини та їхніх тренерів за підсумками листопада 2016 року – уславлених львівських фехтувальниць Анфіси Почкалової та Ксенії Пантелєєвої.
Зазначимо, щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило відразу двох спортсменок найкращими на Львівщині за підсумками спортивного листопада 2016 року. Ними стали Заслужені майстри спорту з фехтування на шпагах Ксенія Пантелєєва та Анфіса Почкалова (тренер Володимир Свистіль).
Це визнання вони здобули завдяки вдалому виступу на черговому етапі Кубку світу, який відбувся в китайському місті Сучжоу. Фехтувальниці Львівщини в складі національної збірної команди України вибороли золоті нагороди у командних змаганнях.
В цій урочистій атмосфері за участю численних журналістів начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода вручив нові посвідчення 12 Заслуженим майстрам спорту України з веслування на човнах «Дракон». Веслярі Львівщини, виступаючи в новому для України виді спорту, справді вразили світову спортивну спільноту, ставши триразовими чемпіонами світу в чоловічому човні Д-12 на дистанціях 200, 500 та