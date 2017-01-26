Вшановано найкращих спортсменів Львівщини

25 січня 2017 року у Львівській облдержадміністрації за участю заступника голови-керівника апарату Маріанни Вільшинської відбулося традиційне щомісячне відзначення найкращих спортсменів Львівщини та їхніх тренерів за підсумками листопада 2016 року – уславлених львівських фехтувальниць Анфіси Почкалової та Ксенії Пантелєєвої.

Зазначимо, щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило відразу двох спортсменок найкращими на Львівщині за підсумками спортивного листопада 2016 року. Ними стали Заслужені майстри спорту з фехтування на шпагах Ксенія Пантелєєва та Анфіса Почкалова (тренер Володимир Свистіль).

Це визнання вони здобули завдяки вдалому виступу на черговому етапі Кубку світу, який відбувся в китайському місті Сучжоу. Фехтувальниці Львівщини в складі національної збірної команди України вибороли золоті нагороди у командних змаганнях.