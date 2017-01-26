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Вшановано найкращих спортсменів Львівщини
26 Січня 2017 Поділитися
Вшановано найкращих спортсменів Львівщини

25 січня 2017 року у Львівській облдержадміністрації за участю заступника голови-керівника апарату Маріанни Вільшинської відбулося традиційне щомісячне відзначення найкращих спортсменів Львівщини та їхніх тренерів за підсумками листопада 2016 року – уславлених львівських фехтувальниць Анфіси Почкалової та Ксенії Пантелєєвої.

Зазначимо, щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило відразу двох спортсменок найкращими на Львівщині за підсумками спортивного листопада 2016 року. Ними стали Заслужені майстри спорту з фехтування на шпагах Ксенія Пантелєєва та Анфіса Почкалова (тренер Володимир Свистіль).

Це визнання вони здобули завдяки вдалому виступу на черговому етапі Кубку світу, який відбувся в китайському місті Сучжоу. Фехтувальниці Львівщини в складі національної збірної команди України вибороли золоті нагороди у командних змаганнях.

В цій урочистій атмосфері за участю численних журналістів начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода вручив нові посвідчення 12 Заслуженим майстрам спорту України з веслування на човнах «Дракон». Веслярі Львівщини, виступаючи в новому для України виді спорту, справді вразили світову спортивну спільноту, ставши триразовими чемпіонами світу в чоловічому човні Д-12 на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. До складу цього екіпажу увійшли 12 представників Львівщини: Віктор Свиридюк, Едуард Шеметило, Денис Камерилов, Володимир Троцюк, Артем Баландін, Ростислав Білінський, Андрій Маслюк, Володимир Бородулько, Віталій Вергелес, Роман Бундз, Андрій Корець та Оксана Пилипів. Як зауважив Юрій Майборода, це вперше за останні роки Львівщина поповнилася такою великою кількістю Заслужених майстрів спорту! 

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