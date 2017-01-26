Піктограми Ігор-2018 створені на основі алфавіту

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Організаційний комітет XIII зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані представив офіційні спортивні піктограми.
Піктограми завжди є частиною зовнішнього представлення Ігор, а також важливим міжнародним символовом для вболівальників по всьому світу.
Розробники творчо підійшли до цього питання. Піктограми були виконані у корейському стилі на основі алфавіту країни-господарки Олімпіади «хангиль», який був розроблений у 15 столітті і використовується до цього часу.
Алфавіт складається з 30 букв: 16 голосних і 14 приголосних. 7 з цих букв є елементами піктограм 24 дисциплін, в яких і розігруватимуться медалі Ігор-2018.
Окрім надання вболівальникам уявлення про корейську культуру, вигнуті з нахилом лінії створюють динамічне зображення, які сповнюють спортсменів олімпійським духом.