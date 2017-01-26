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Харківщина перевірила свої сили у настільному тенісі
26 Січня 2017 Поділитися
Харківщина перевірила свої сили у настільному тенісі

Днями у спортивному залі стадіону ім. М.Биченка, що на Харківщині, пройшли змагання з настільного тенісу.

Участь у чемпіонаті району брали спортсмени з с. Добровілля, смт Близнюки, с. Софіївка-Перша та с.Олексіївки. Змагання проходили за олімпійською системою.

За підсумками усіх зіграних поєдинків місця розподілились таким чином:

1 місце - Зеленський Віктор (с. Олексіївка) 

2 місце - Макуров Анатолій (с.Софіївка)

3 місце - Бондарчук Володимир (смт Близнюки)

Нагородження проводили головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Наталія Манзюк та заступник директора ДЮСШ з навчально-виховної роботи Георгій Кондра.

Переможці були нагороджені грамотами та медалями.

 

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