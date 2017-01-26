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Харківщина перевірила свої сили у настільному тенісі
26 Січня 2017 Поділитися
Днями у спортивному залі стадіону ім. М.Биченка, що на Харківщині, пройшли змагання з настільного тенісу.
Участь у чемпіонаті району брали спортсмени з с. Добровілля, смт Близнюки, с. Софіївка-Перша та с.Олексіївки. Змагання проходили за олімпійською системою.
За підсумками усіх зіграних поєдинків місця розподілились таким чином:
1 місце - Зеленський Віктор (с. Олексіївка)
2 місце - Макуров Анатолій (с.Софіївка)
3 місце - Бондарчук Володимир (смт Близнюки)
Нагородження проводили головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Наталія Манзюк та заступник директора ДЮСШ з навчально-виховної роботи Георгій Кондра.
Переможці були нагороджені грамотами та медалями.
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