Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує голова відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області Роман Карпюк.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний життєвий досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у Вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров’я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!