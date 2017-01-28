Юля Джима виборює для України третю нагороду чемпіонату Європи

Після перемоги в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи в польському Душніки-Здруй Юлія Джима фінішувала другою в гонці переслідування, таким чином виборовши для України третю нагороду європейської першості. Нагадаємо, що раніше в індивідуальній гонці "бронзу" здобула Анастасія Меркушина.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Юлію Джиму, тренерський склад і Федерацію біатлону України на чолі з Володимиром Бринзаком і побажав успіхів під час естафетних гонок завтра.