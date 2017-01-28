Українські шпажисти - на третій сходинці п'єдесталу пошани етапу Кубка світу

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Герея і Володимира Станкевича-молодшого на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі посіла третє місце, виборовши бронзові нагороди.

У півфіналі наша команда поступилася збірній Франції 29-45, а у двобої за "бронзу" впевнено перемогла шпажистів Китаю 36-29.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших фехтувальників, тренера команди Володимира Станкевича і Федерацію фехтування з успішним виступом й висловив віру у майбутні звершення.