Українці - треті в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України з біатлону фінішувала третьою на чемпіонаті Європи, що сьогодні завершився в польському містечку Душники-Здруй.

Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко вибороли бронзові медалі, принісши таким чином до скарбнички української збірної четверту нагороду.

Нагадаємо, що раніше Юлія Джима перемогла в спринті й здобула срібну медаль у гонці переслідування, а Анастасія Меркушина піднімалась на третю сходинку п'єдесталу пошани в гонці переслідування.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав українську збірну і Федерацію біатлону на чолі з Володимиром Бринзаком з успішним виступом на європейській першості, побажавши вдалої підготовки до чемпіонату світу в Хохфільцені та ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.