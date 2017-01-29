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Українці - треті в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону
29 Січня 2017 Поділитися
Збірна України з біатлону фінішувала третьою на чемпіонаті Європи, що сьогодні завершився в польському містечку Душники-Здруй.
Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко вибороли бронзові медалі, принісши таким чином до скарбнички української збірної четверту нагороду.
Нагадаємо, що раніше Юлія Джима перемогла в спринті й здобула срібну медаль у гонці переслідування, а Анастасія Меркушина піднімалась на третю сходинку п'єдесталу пошани в гонці переслідування.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав українську збірну і Федерацію біатлону на чолі з Володимиром Бринзаком з успішним виступом на європейській першості, побажавши вдалої підготовки до чемпіонату світу в Хохфільцені та ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.