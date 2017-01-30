На Черкащині визначено обласних спортивних стипендіатів на 2017 рік

В управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації відбулось засідання комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендії перспективним спортсменам області.

У засіданні брали участь перший заступник голови Черкаської обласної ради Валентин Тарасенко, заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв, заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Катерина Коваленко та інші члени комісії.

Спортивні стипендії визначалися серед олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видах спорту.

Стипендія призначається за результатами конкурсу за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на галузь «Фізична культура і спорт».

За результатами конкурсу спортивні стипендії у 2017 році отримають :

1. Куксекно Роман – фехтування

2. Рибарук Костянтин – велоспорт

3. Омельяненко Дмитро – кульова стрільба

4. Шаріпова Дарія – кульова стрільба

5. Мальована Марина – бокс

6. Тищенко Іван – академічне веслування

7. Сапсай Анастасія – дзюдо

8. Сюткін Олексій – триатлон

9. Мартинюк Андрій – легка атлетика

10. Савенко Олександр – легка атлетика

11. Дорошенко Володимир – армспорт (УОРА)

12. Денисенко Олександр – стрільба кульова (УОРА)

13. Щербатюк Роман – кікбоксинг ВАКО

14. Григоренко Артем – кікбоксинг ВАКО

15. Запісочна Дарія – спортивне орієнтування