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Олімпійська родина вшанувала пам’ять уславленого Бориса Шахліна
30 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вшанувала пам’ять уславленого Бориса Шахліна

27 січня семикратному Олімпійському чемпіону, легенді світової спортивної гімнастики Борису Шахліну виповнилося б 85 років.

Представники Національного олімпійського комітету України, Асоціації ветеранів спорту, Ради ветеранів Києва, Української федерації гімнастики, Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Богдан Макуц, а також друзі та колеги вшанували пам’ять легенди біля пам’ятника великому спортсмену на Байковому кладовищі столиці.

Цього дня з теплом у серці згадували Бориса Шахліна, яскраві моменти під час тренувань, виступів та роботи.

Також на могилу до чемпіона завітали і олімпійські медалісти Лондона та Ріо - Олег Верняєв та Ігор Радівілов разом зі своїми наставниками - Геннадієм Сартинським і В’ячеславом Лаврухіним, а також членами національної збірної команди України зі спортивної гімнастики.

 

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