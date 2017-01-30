Майстер-клас від чемпіонки

Триразова учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи і багаторазова чемпіонка України зі спортивної ходьби, а нині вже й переможниця чималої кількості престижних міжнародних змагань серед ветеранів, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля не тільки готує талановитих легкоатлетів в Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту, а й чимало часу приділяє громадській роботі, активно пропагуючи ідеї олімпійського руху.

У виконавчому комітеті відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області Віра Зозуля очолює Комісію атлетів.

Тому неважко зрозуміти з яким нетерпінням учні п’ятих-сьомих класів Горинської ЗОШ I—III ступенів на Кременеччині чекали на уславлену спортсменку. Відгукнувшись на запрошення вчителів фізкультури Андрія Собка та Олега Немчука, Віра Михайлівна завітала до школярів на Олімпійський урок.

Треба було бачити, з яким зацікавленням дітвора слухала розповіді про історію олімпійського руху, свої старти на найпрестижніших змаганнях сучасності і зустрічі з легендарним легкоатлетом, Олімпійським чемпіоном, президентом НОК України Сергієм Бубкою. Не можна не відзначити також, що для школярів з Горинки створені непогані умови для занять фізичною культурою і спортом. А стимулювати їх до здорового способу життя покликаний гарно оформлений Олімпійський куточок.

Коли ж настала черга майстер-класу від чемпіонки, всі без винятку продемонстрували власні здібності в бігу і стрибках. А окремим юнакам і дівчатам досвідчений наставник порадила обов’язково зайнятися ще й спортивною ходьбою. На завершення ж уроку Віра Зозуля від імені відділення НОК України у Тернопільській області подарувала навчальному закладові літературу на олімпійську тематику.