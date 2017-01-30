Майстер-клас від чемпіонки

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Триразова учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи і багаторазова чемпіонка України зі спортивної ходьби, а нині вже й переможниця чималої кількості престижних міжнародних змагань серед ветеранів, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля не тільки готує талановитих легкоатлетів в Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту, а й чимало часу приділяє громадській роботі, активно пропагуючи ідеї олімпійського руху.
У виконавчому комітеті відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області Віра Зозуля очолює Комісію атлетів.
Тому неважко зрозуміти з яким нетерпінням учні п’ятих-сьомих класів Горинської ЗОШ I—III ступенів на Кременеччині чекали на уславлену спортсменку. Відгукнувшись на запрошення вчителів фізкультури Андрія Собка та Олега Немчука, Віра Михайлівна завітала до школярів на Олімпійський урок.
Треба було бачити, з яким зацікавленням дітвора слухала розповіді про історію олімпійського руху, свої старти на найпрестижніших змаганнях сучасності і зустрічі з легендарним легкоатлетом, Олімпійським чемпіоном, президентом НОК України Сергієм Бубкою. Не можна не відзначити також, що для школярів з Горинки створені непогані умови для занять фізичною культурою і спортом. А стимулювати їх до здорового способу життя покликаний гарно оформлений Олімпійський куточок.
Коли ж настала черга майстер-класу від чемпіонки, всі без винятку продемонстрували власні здібності в бігу і стрибках. А окремим юнакам і дівчатам досвідчений наставник порадила обов’язково зайнятися ще й спортивною ходьбою. На завершення ж уроку Віра Зозуля від імені відділення НОК України у Тернопільській області подарувала навчальному закладові літературу на олімпійську тематику.