ХК «Донбас-2007» – переможець четвертого розіграшу Супер-Контік Junior Hockey Cup

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
29 січня в Дружківці на льодовій арені «Альтаїр» завершився четвертий розіграш всеукраїнського турніру з хокею «Супер-Контік» Junior Hockey Cup.
За перемогу в змаганнях боролися спортсмени 2007-2008 років народження: господарі «Донбас 2007» та «Донбас 2008», харківські «Дружба ХТЗ» і «Союз», білоцерківський «Білий Барс» та столичний «Київ».
У підсумку кращою в турнірі виявилася команда «Донбас 2007» – підопічні Романа Черноброва набрали максимально можливі 15 очок. Срібні медалі завоював харківський «Союз», а «бронза» дісталася «Києву», який хоч і набрав дев’ять очок (як і «Союз»), поступився команді Олега Панасенка в особистій зустрічі.
За підсумками турніру також індивідуальними нагородами були нагороджені чотири хокеїсти. Нападник «Донбасу» Андрій Виставкін став кращим бомбардиром, а воротар Михайло Набойченко – кращим серед колег по «воротарському цеху». Ярослав Панасенко із «Союзу» був визнаний кращим захисником, а Віталій Ульянов з «Києва» – нападаючим.
Додамо, що перший турнір Супер-Контік Junior Hockey Cup проходив у травні 2015 року в Білій Церкві, а другий і третій турніри приймала Дружківка в березні та травні 2016 року. Їх переможцями, відповідно, були «Донбас 2004», «Дніпро» (2007) та «Донбас 2006».