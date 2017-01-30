ХК «Донбас-2007» – переможець четвертого розіграшу Супер-Контік Junior Hockey Cup

29 січня в Дружківці на льодовій арені «Альтаїр» завершився четвертий розіграш всеукраїнського турніру з хокею «Супер-Контік» Junior Hockey Cup.

За перемогу в змаганнях боролися спортсмени 2007-2008 років народження: господарі «Донбас 2007» та «Донбас 2008», харківські «Дружба ХТЗ» і «Союз», білоцерківський «Білий Барс» та столичний «Київ».

У підсумку кращою в турнірі виявилася команда «Донбас 2007» – підопічні Романа Черноброва набрали максимально можливі 15 очок. Срібні медалі завоював харківський «Союз», а «бронза» дісталася «Києву», який хоч і набрав дев’ять очок (як і «Союз»), поступився команді Олега Панасенка в особистій зустрічі.

За підсумками турніру також індивідуальними нагородами були нагороджені чотири хокеїсти. Нападник «Донбасу» Андрій Виставкін став кращим бомбардиром, а воротар Михайло Набойченко – кращим серед колег по «воротарському цеху». Ярослав Панасенко із «Союзу» був визнаний кращим захисником, а Віталій Ульянов з «Києва» – нападаючим.

Додамо, що перший турнір Супер-Контік Junior Hockey Cup проходив у травні 2015 року в Білій Церкві, а другий і третій турніри приймала Дружківка в березні та травні 2016 року. Їх переможцями, відповідно, були «Донбас 2004», «Дніпро» (2007) та «Донбас 2006».