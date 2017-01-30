Ім’я, увічнене в історії олімпізму та граніті

Серед тринадцяти олімпійських чемпіонів різних часів, які приносили спортивну славу Запорізькій області, чільне місце належить всесвітньовідомому важкоатлету, дворазовому володареві найвищих олімпійських нагород, понад двадцяти світових і європейських рекордів, переможцеві чотирьох чемпіонатів світу та двох чемпіонатів Європи Леоніду Жаботинському, який пішов із життя 14 січня минулого року.

Спортивний подвиг найсильнішої людини планети 60-х років минулого століття гідно оцінений у місті, в якому родина Жаботинських мешкає з 1969 року. За життя Леоніду Івановичу були присвоєні звання почесного громадянина Запорізької області та Запоріжжя, а віднедавна його ім’ям була названа одна з вулиць міста на Дніпрі.

28 січня Леоніду Івановичу Жаботинському виповнилося б 79 років. А напередодні відбулося відкриття меморіальної дошки на будинку, в якому уславлений штангіст прожив майже півстоліття. Ініціатива у створенні цієї дошки належить відділенню Національного олімпійського комітету у Запорізькій області та родині Жаботинських, а підтримали її владні структури області та міста, Запорізький обласний осередок Федерації важкої атлетики України.

В урочистому мітингу з нагоди відкриття меморіальної дошки за адресою вулиця Шкільна, 15 взяли участь представники спортивної громадськості міста та області, члени ради почесних громадян Запоріжжя, Олімпійські чемпіони Олександр Рєзанов і Ольга Стражева, численні шанувальники спортивного таланту земляка, вдова Леоніда Івановича Жаботинського – Раїса Миколаївна та його син Вілен. Чимало добрих слів про видатного спортсмена сказали заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров, начальник управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталія Власова, Олімпійський чемпіон Монреалю-76 Олександр Рєзанов, народний артист України Олександр Гапон. Вілен Жаботинський подякував присутнім за повагу до пам’яті про його батька.

Учасники мітингу вшанували пам'ять про Леоніда Жаботинського хвилиною мовчання, після чого голова обласного відділення НОК України Володимир Лобанов відкрив меморіальну дошку, й представники засобів масової інформації заходилися фіксувати цей момент для історії.

Того ж дня члени родини Жаботинських і найближчі її друзі побували на Першотравневому цвинтарі та поклали квіти на могилу, в якій знайшов вічний спокій легенда світової важкої атлетики.

У планах відділення НОК у Запорізькій області – створення в Запоріжжі Алеї олімпійської та спортивної слави, на якій знайде гідне місце скульптурна композиція на честь дворазового Олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського.