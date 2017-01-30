Олімпійська книга крокує Хмельниччиною

Днями в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася нарада керівників регіонального відділення Національного олімпійського комітету України з представниками бібліотечної системи, закладів освіти та культури, поліграфічної сфери, на якій розглядалось питання поповнення і ефективності використання наявної в бібліотеках області літератури в заходах щодо популяризації олімпійського руху і пропаганди здорового способу життя.

У своєму виступі перший заступник голови відділення НОК України в Хмельницькій області Віктор Флентін ознайомив присутніх із здобутками спортсменів України і представників Поділля зокрема на I Європейських іграх та Іграх XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Він подякував учасникам зібрання за плідну співпрацю у 2016 році, адже вдалося внести довідковий матеріал до:

«Календаря знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік» про 12 ювілярів – уславлених олімпійців та фахівців спорту краю;

Науково-популярного видання «Хмельниччина» олімпійських чемпіонів та їх наставників (8 осіб);

Фотоальбому «Нетішин» – медалістів Олімпіад Галину Пундик, Ольгу Жовнір, Аліну Комащук, їх тренера Валерія Штурбабіна;

А видання і презентація в урочистій обстановці книги Олександра Мазура «Фізична культура і спорт Деражнянщини (1950-2015 р.р.)» стали прикладом для наслідування краєзнавцям іншим районів та міст області.

Вказана література вже надійшла до бібліотек області.

Віктор Володимирович підкреслив, що у період проведення Ігор в Ріо були розгорнуті Олімпійські книжкові майданчики під відкритим небом, виставлялись стенди з Олімпійською літературою в читальних залах бібліотек, де проводились зустрічі з провідними спортсменами та членами відділення НОК. А ще були створені віртуальні книжкові виставки «Сила олімпійського духу», «Ігри, що підкорили світ» на сайтах Хмельницької міської центральної бібліотечної системи.

В свою чергу, бібліотекарі поділилися враженнями про щорічні заходи, що проводяться відділенням НОК в їх закладах до Міжнародного дня спорту і Всесвітнього дня здоров’я.

В ході наради було презентовано і передано директору ОУНБ Надії Синиці в рамках реалізації Всеукраїнських акцій «Олімпійський куточок» і «Олімпійська книга» настінні календарі на 2017 рік, комплект плакатів про олімпійські види спорту та ряд нових видань «10 уроків з П’єром де Кубертеном», «Ігри XXXI Олімпіади 2016 року», «Олімпійська спадщина» та інші.

Наприкінці зібрання були намічені подальші спільні організаційні заходи на поточний рік щодо популяризації олімпійського руху в регіоні. На згадку учасники наради отримали сувенірну продукцію з олімпійською символікою.