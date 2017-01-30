#OlympicLab завітав до Корсунь-Шевченківської гімназії

До учнів Корсунь-Шевченківської гімназії, що на Черкащині, із Всеукраїнським проектом #OlympicLab завітали відповідальний секретар обласного відділення НОК України Іван Урста, стипендіат Національного олімпійського комітету Олександр Гнатенко та член збірної України, майстер спорту України з легкої атлетики Світлана Марусенко.

В рамках проекту #OlympicLab учням гімназії провели модуль «EatSmart» («Їж розумно»), під час якого спортсменка розповіла про здорове харчування. Діти слухали її із великим задоволенням. Світлана Марусенко наголосила, що від збалансованого харчування та правильної побудови тренувального процесу залежить спортивний результат.

Найактивніших учнів відзначили подарунками. Також адміністрації гімназії вручили комплект спортивного інвентарю від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.