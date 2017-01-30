Харків – столиця чемпіонату Європи з боксу-2017

З 14 по 25 червня 2017 року в Харкові відбудеться чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків, який стане одним з головних етапів відбору боксерів на світову першість.

Головною спортивною ареною змагань стане Харківський Палац спорту «Локомотив», в якому вже неодноразово проводились різноманітні змагання самого високого рівня. «Локомотив», безумовно, є однією з найкращих та найбільш функціональних спортивних арен України. Загалом, трибуни Палацу спорту вміщують біля 5000 глядачів.

«Харків – чудове спортивне місто, яке має прекрасний досвід у проведенні престижних змагань. Тут проходили і матчі чемпіонату Європи з футболу, поєдинки Всесвітньої серії боксу за участю нашої команди «Українські отамани», зустрічі клубного чемпіонату світу з вільної боротьби, футбольні поєдинки й багато-багато інших стартів», - наголосив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час прес-конференції в Олімпійському домі щодо підготовки та проведення континентальної першості.

Головний олімпієць країни повідомив присутніх про вже затверджені реформи суддівства в аматорському боксі. Зокрема, судді на кожен поєдинок будуть призначатися не комісію, а незалежною електронною системою, а для визначення переможця поєдинку будуть враховуватися картки всіх п'яти суддів. Ще одне нововведення: недоторканна для глядачів спортивна зона навколо рингу (Field-of-Play), в яку допускаються лише боксери, секунданти та судді, стане меншою, а це значить, що глядачі зможуть спостерігати бої з більш близької відстані.

«Тож вже в червні ми зможемо оцінити всі переваги цих змін. Вірю в усіх чемпіонату і бажаю всім спортсменам вдалого старту на шляху до Токіо-2020».

Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності міністру молоді та спорту України Ігорю Жданову, президенту Федерації боксу України Володимиру Продивусу, віце-президенту Федерації боксу України Дмитру Шенцеву, Харківській владі та особисто голові обласної державної адміністрації Юлії Світличній та всім, хто доклав максимум зусиль, щоб Україна приймала найбільшу та без перебільшення історичну боксерську подію для нашої країни.

«Спільними зусиллями чемпіонат Європи буде проведений на належному рівні. Політика держави – залучати такі міжнародні спортивні події, які позитивно впливають на престиж України», - зазначив Ігор Жданов.

У свою чергу, Юлія Світлична наголосила, що Харків готовий забезпечити високий рівень як організації чемпіонату в цілому, так і безпеку як вболівальників, так і самих спортсменів безпосередньо. «У Харкова чималий досвід прийому змагань найвищого рівня, є відповідна інфраструктура. Ми знаємо, як зробити так, щоб престижний форум був безпечний і пройшов на високому рівні», - поінформувала присутніх голова Харківської ОДА.

«Європейський турнір вперше за всю історію боксу нашої країни проходитиме в Україні. Це честь і довіра. Вже сьогодні розпочата спільна підготовка всіх відповідних підрозділів, але з такою спортивною командою, впевнений, ми будемо найкращі. Національна збірна команда України активно готується до континентальної першості. Наразі пройшов перший збір. У нас молода команда, але кожен зі спортсменів гідно захищатиме честь країни», - поділився Володимир Продивус.

Дмитро Шенцев запросив усіх до Харкова на чемпіонат Європи і запевнив, що спільними зусиллями змагання пройдуть на найвищому рівні.