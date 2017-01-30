Сергій Бубка обговорив з Юлією Світличною розвиток спорту і олімпійського руху на Харківщині

В Олімпійському домі відбулась зустріч президента НОК України Сергія Бубки з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною.

Співрозмовники обговорили розвиток спорту і олімпійського руху на Харківщині.

Сергій Бубка відзначив, що Харківщина славиться своїми спортивними традиціями, а Харків – чудове спортивне місто, яке має великий досвід у проведенні престижних спортивних змагань. Він, зокрема, наголосив, що в Харкові проходили і матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і поєдинки Всесвітньої серії боксу за участю нашої команди «Українські отамани», і зустрічі клубного чемпіонату світу з вільної боротьби багато інших стартів.

Президент НОК підкреслив позитивний момент, що до Харкова повернувся великий футбол: 15 листопада 2016-го в місті відбувся товариський матч між національними збірними України та Сербії, а вже цьогоріч 23 лютого «Шахтар» зіграє у Харкові матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти іспанської «Сельти».

Сергій Бубка подякував Юлії Світличній за розуміння і підтримку спорту й олімпійців області.

В свою чергу, голова Харківщини зазначила, що спорт є одним із пріоритетів у діяльності очолюваної нею обласної державної адміністрації і запевнила в подальшій підтримці розвитку олімпійського руху.

Юлія Світлична відзначила також високий рівень діяльності та окремих проектів, які реалізовує Національний олімпійський комітет України.