Лижні перегони для школярів Києва

Днями на лижній базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбулись змагання «Олімпійські надії» з лижних перегонів на призи Київського міського відділення НОК України.

Підтримати юних спортсменів на лижні у Голосіївському лісі прийшли такі поважні гості як бронзова призерка Олімпійських ігор з біатлону Лілія Єфремова, учасниця зимових Олімпійських ігор, призерка Всесвітньої універсіади Віта Якимчук, а також представники Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага та Наталія Рибальченко.

Батьки та тренери відчайдушно вболівали за учасників перегонів, та відмітили, що діти з нетерпінням чекали на ці старти, аби досягти призового місця та отримати нагороду від олімпійців. Захід відбувся за підтримки спонсора НОК України компанії The Coca-Cola Foundation.

На лижну трасу вийшло 62 дитини з Києва. Переможцями та призерами стали:

Юнаки 2005-2006 р.н. – 3 км , стиль класичний

Захарчук Олександр Кузьменко Іван Фадєєв Михайло

Дівчата 2005-2006 р.н. – 2 км , стиль класичний

Пономаренко Катерина Мільшина Анастасія Єлісєєва Марія

Юнаки 2007-2008 р.н. – 2 км , стиль класичний

Якимчук Максим Макогон Данило Яценко Максим

Дівчата 2007-2008 р.н. – 1 км . Стиль класичний

Пономаренко Надія Шпаченко Софія Коник Анастасія

Призери та переможці отримали медалі, дипломи. Абсолютно всі учасники змагань отримали пам’ятні призи від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України та продукцію компанії The Coca-Cola Foundation.