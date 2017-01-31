Лижні перегони для школярів Києва

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Днями на лижній базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбулись змагання «Олімпійські надії» з лижних перегонів на призи Київського міського відділення НОК України.
Підтримати юних спортсменів на лижні у Голосіївському лісі прийшли такі поважні гості як бронзова призерка Олімпійських ігор з біатлону Лілія Єфремова, учасниця зимових Олімпійських ігор, призерка Всесвітньої універсіади Віта Якимчук, а також представники Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага та Наталія Рибальченко.
Батьки та тренери відчайдушно вболівали за учасників перегонів, та відмітили, що діти з нетерпінням чекали на ці старти, аби досягти призового місця та отримати нагороду від олімпійців. Захід відбувся за підтримки спонсора НОК України компанії The Coca-Cola Foundation.
На лижну трасу вийшло 62 дитини з Києва. Переможцями та призерами стали:
Юнаки 2005-2006 р.н. –
- Захарчук Олександр
- Кузьменко Іван
- Фадєєв Михайло
Дівчата 2005-2006 р.н. –
- Пономаренко Катерина
- Мільшина Анастасія
- Єлісєєва Марія
Юнаки 2007-2008 р.н. –
- Якимчук Максим
- Макогон Данило
- Яценко Максим
Дівчата 2007-2008 р.н. –
- Пономаренко Надія
- Шпаченко Софія
- Коник Анастасія
Призери та переможці отримали медалі, дипломи. Абсолютно всі учасники змагань отримали пам’ятні призи від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України та продукцію компанії The Coca-Cola Foundation.