Визначилися переможці відкритого важкоатлетичного турніру пам’яті Олімпійського чемпіона Петра Короля

Вже вдруге поспіль в пам’ять про уславленого важкоатлета, Олімпійського чемпіона Монреалю, чемпіона та рекордсмена світу та Європи Петра Кіндратовича Короля у Львові відбувся відкритий юнацький турнір.

Ще два роки тому чимало цьогорічних учасників отримували почесні нагороди із рук самого легендарного спортсмена, який постійно був серед почесних гостей цих традиційних змагань.

Цьогоріч цей турнір, який має багаторічну історію й славні традиції, зібрав наприкінці січня під патронатом НОК України понад 50 юних спортсменів зі Львова, Самбора, Стрия, Городка, Жидачева та Дублян. Також поборотися за нагороди турніру прибули спортсмени з міста Вараш (Рівненська область) та Сваляви (Закарпатська область) й уперше гості з зарубіжної сусідньої Польщі.

На урочистому параді відкриття змагань юних спортсменів вітали представники управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації, обласної організації ФСТ «Динамо» України, відділення НОК України у Львівській області, обласної федерації важкої атлетики, львівської КДЮСШ «Атлет» та інші почесні гості, з поміж яких і син Петра Короля Артур.

Важкоатлети-юнаки змагалися у трьох вікових групах до 13, 15 та 18 років без урахування вагових категорій. Дівчата визначали кращих у одній віковій групі – серед спортсменок віком до 17 років.

У кожній віковій групі юнаків нагороджувалися по 10 спортсменів за найбільшою кількістю очок за таблицею Сінклера, де результат спортсмена множиться на коефіцієнт власної маси тіла. Серед дівчат нагороди отримали шість найсильніших.

При цьому суддівська колегія відзначила високий спортивно-технічний рівень таких молодих важкоатлетів: Вікторія Гринчук, Діана Юркевич, Юрій Гринчук, Назарій Горбач, Тарас Кінах (Львів); Василь Безик, Олексій Белов (Свалява); Анна Байкалова, Владислав Яцик (Вараш); Віталій Терлак, Сергій Лишега, Володимир Котельчук (Жидачів) та Філіп Дрваль (Польща), який є чинним призером чемпіонату Європи серед юнаків.

Абсолютні переможці кожної вікової групи отримали Кубок Петра Короля.

Загалом у цікавій безкомпромісній боротьбі в кожному підході на помості було помітно, що юні важкоатлети прагнули досягнути своїх найкращих результатів й відтак здобути тих висот у спорті, які підкорилися Олімпійському чемпіону Петру Королю!

Призери серед дівчат у віковій групі до 17 років:

1 місце - Гринчук Вікторія (Львів)

2 місце - Юркевич Діана (Львів)

3 місце - Байкалова Анна (Вараш)

Призери серед юнаків у віковій групі до 13 років:

1 місце - Лишега Сергій, (Жидачів)

2 місце - Безик Василь (Свалява)

3 місце - Белов Олексій (Свалява)

Гентош Артур (Жидачів) нагороджений як наймолодший учасник, що змагався поза конкурсом



Призери серед юнаків у віковій групі до 15 років:

1 місце - Гринчук Юрій (Львів)

2 місце - Котельчук Володимир (Жидачів)

3 місце - Яцик Владислав (Вараш)

Призери серед юнаків у віковій групі до 18 років:

1 місце - Терлак Віталій (Жидачів)

2 місце - Горбач Назарій (Львів)

3 місце - Кінах Тарас (Львів).

