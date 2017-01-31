#OlympicLab у Рівному вчив дітей «їсти розумно»

#OlympicLab відбувся в Рівненському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26.

У закладі особливу увагу завжди приділяли повноцінному фізичному розвитку дітей і їхнім спортивним досягнення, тому тут запроваджено уроки плавання, працює сауна, обладнано штучне поле для гри в міні-футбол та природне зелене футбольне поле, для школярів доступна значна кількість тренажерів і бігових доріжок.

Також працюють секції з плавання, футболу, волейболу, тхеквондо, дзюдо та бальних танців. На базі школи функціонує чотири класи поглибленого вивчення фізичної культури і єдиний в Україні кабінет футболу. Учні цих класів є переможцями міських, обласних та Всеукраїнських змагань.

Розпочався захід зі слів голови відділення НОК України в Рівненській області, директора комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради Миколи Петренчука, який представив дітям спортсменів і привітав учасників заходу з можливістю долучитися до такої цікавої ініціативи, а про досягнення школи і її спортивну гордість гостям розповів директор школи Володимир Дзюбак.

Цього разу на зустріч з дітьми завітали Заслужений майстер спорту України з плавання, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи і призерка чемпіонату світу Анна Хлістунова та викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання РДГУ, фітнес-тренер в «Manhattan Fitness Club» Петро Поляк.

Вони провели для школярів урок в рамках модулю «Eat smart»(їж розумно). Гості розповіли учням про секрети правильно харчування, поділилися тим що, як, і в якій кількості їдять найвидатніші спортсмени та дали поради з формування оптимально меню для молодої людини. Особливо дітей цікавили поради, котрі допоможуть змінити власну вагу, без шкоди для здоров’я, а також коли і в якій кількості можна споживати солодощі.

Завершився захід врученням сувенірів від організаторів і практичною частиною, в ході якої діти готували смачні, корисні й здорові страви під керівництвом вчителя трудового навчання Олени Рабченюк.