На Кіровоградчині стартував новий олімпійський захід для дошкільнят

З початку року відділенням Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області започатковано проведення спортивно-розважальних заходів «Майбутні олімпійські зірочки» з вихованцями старших груп дошкільних навчальних закладів міста Кропивницького.

Проект реалізується за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У січні 2017 року проведено заходи в дошкільних навчальних закладах № 70 «Оленка» та № 62 «Супутник». Обов’язковими елементами заходу «Майбутні олімпійські зірочки» є виконання дошкільнятами олімпійської розминки, участь у різноманітних легкоатлетичних естафетах і спортивних конкурсах на спритність, влучність, кмітливість.

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами, а всі учасники спортивного свята, які в цьому році стануть школярами, отримують «Олімпійські щоденники» та сувеніри від обласного відділення НОК України.

Також у рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» представники обласного осередку НОК передають для навчальних закладів літературу на олімпійську тематику для облаштування в дитячих садочках «Олімпійських куточків».

А головним результатом, який прагнуть досягнути організатори нового заходу, є забезпечення гарного настрою та незабутніх вражень його учасникам, отримання заряду бадьорості дошкільнятами, формування в дітей з раннього віку навиків здорового способу життя, прагнення до занять фізичною культурою та спортом.