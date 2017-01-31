На Кіровоградчині стартував новий олімпійський захід для дошкільнят

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З початку року відділенням Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області започатковано проведення спортивно-розважальних заходів «Майбутні олімпійські зірочки» з вихованцями старших груп дошкільних навчальних закладів міста Кропивницького.
Проект реалізується за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
У січні 2017 року проведено заходи в дошкільних навчальних закладах № 70 «Оленка» та № 62 «Супутник». Обов’язковими елементами заходу «Майбутні олімпійські зірочки» є виконання дошкільнятами олімпійської розминки, участь у різноманітних легкоатлетичних естафетах і спортивних конкурсах на спритність, влучність, кмітливість.
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами, а всі учасники спортивного свята, які в цьому році стануть школярами, отримують «Олімпійські щоденники» та сувеніри від обласного відділення НОК України.
Також у рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» представники обласного осередку НОК передають для навчальних закладів літературу на олімпійську тематику для облаштування в дитячих садочках «Олімпійських куточків».
А головним результатом, який прагнуть досягнути організатори нового заходу, є забезпечення гарного настрою та незабутніх вражень його учасникам, отримання заряду бадьорості дошкільнятами, формування в дітей з раннього віку навиків здорового способу життя, прагнення до занять фізичною культурою та спортом.